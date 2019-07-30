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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре пройдет торжественное мероприятие, посвященное Дню воздушно-десантных войск

30 июля 2019 13:52
134
В Самаре пройдет торжественное мероприятие, посвященное Дню воздушно-десантных войск
В ходе праздника состоятся показательные выступления.

2 августа с 10.00 ч. до 12.30 ч. в городе Самара на базе МАУ Центра «Юность» (по адресу: г Самара, Уральское шоссе, 40) пройдет торжественное мероприятие, посвященное Дню воздушно-десантных войск.
В ходе праздника состоятся показательные выступления воспитанников ВПК «Вымпел-С» МАУ Центра «Юность» го. Самара и воспитанников самарских школ.

Поволжский Филиал Межрегиональной Общественной Организации «Общество содействия развитию культуры и спорта «Берег» организует выставку оружия и техники времен Великой Отечественной войны.

Мероприятие направленно на развитие патриотического воспитания подрастающего поколения.

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