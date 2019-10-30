В Самаре пройдет репетиция Парада Памяти и смотр строевой песни «Марш Калашникова»
30 октября 2019 13:18
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31 октября в 11.00 на пл. Куйбышева состоится репетиция Парада Памяти. В 2019 году основная тема Парада – «Солдатская Слава». Миллионы судеб рядовых солдат, погибших на фронте или с победой вернувшихся домой, - вновь в центре внимания всей России. Главной биографией станет судьба участника исторического парада 7 ноября 1941 года, последнего живого Героя Советского Союза 3-ей ударной армии, водрузившей над Рейхстагом Знамя Победы, жителя Самары Владимира Ивановича Чудайкина. О подвиге врачей напомнит и еще одна тема этого памятного события – «Эвакогоспиталь как памятник солдату». Она приурочена к 100-летию Самарского медицинского университета.
Впервые в этом году в рамках подготовки к Параду на площади Куйбышева пройдет марш юнармейцев, в котором примут участие юнармейские отряды со всех муниципальных образований области. В качестве одного из предварительных этапов подготовки к участию в Параде 31 октября состоится смотр строевой песни «Марш Калашникова», посвященный 100-летию со дня рождения Михаила Калашникова. Также состоится конкурс на лучшее парадное прохождение, конкурсную комиссию которого возглавит генеральный инспектор министерства обороны РФ, председатель Российского Союза ветеранов Михаил Моисеев.
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