В Самаре пройдет очный полуфинал Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв»
25 июня 2019 13:47
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В Самаре пройдет очный полуфинал Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», который состоится 29 – 30 июня. Конкурс «Цифровой прорыв» входит в платформу «Россия – страна возможностей», созданную по инициативе Президента России В.В. Путина.
В очном полуфинале примут участие специалисты из сфер: информационные технологии, управление проектами и дизайн, показавшие наилучшие результаты в отборочном этапе в Самарской области.
За право выхода в финал в Самаре будут соревноваться около 400 специалистов в сфере цифровой экономики.
В течение 36 часов участники в командах от 3 до 5 человек будут работать над проектами, которые направлены на улучшение жизни в сферах здравоохранения, образования и науки, транспорта и логистики, ЖКХ и городской среды, государственного управления.
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