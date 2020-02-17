В Самаре пройдет круглый стол по самозанятости
17 февраля 2020 11:52
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Во вторник, 18 февраля в 11.00 в объединенном пресс-центре газеты «Волжская коммуна» и ТРК «Губерния» состоится круглый стол, в ходе которого эксперты рассмотрят основные преимущества и ограничения нового налогового режима для самозанятых. Как зарегистрироваться самозанятому, может ли это сделать несовершеннолетний гражданин, и на какие меры господдержки может рассчитывать самозанятый?
К обсуждению этих и других вопросов приглашены: руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Лариса Названова, заместитель руководителя регионального УФНС России Глеб Рушковский, заместитель управляющего Отделением ПФР по Самарской области Марина Скиданова, а также жители региона, оформившие статус самозанятых.
Прямая видеотрансляция с круглого стола будет вестись на сайтах ТРК «Губерния» и газеты «Волжская коммуна», а также в их группах в социальных сетях.
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