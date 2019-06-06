В Самаре пройдет интерактивная выставка «Целевой капитал и дальние стратегии. Искусство объяснять»

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Открытие экспозиции пройдет 13 июня в 19.30 в отеле Holiday Inn Samara.«Машина Голдберга» - символ лавины процессов, «Картины в режиме SOS», «Посильная идея» и другие экспонаты выставки создавались в партнерстве с командой Самарского Музея Модерна.Откроют выставку директор Благотворительного фонда Владимира Потанина, Оксана Орачева (Москва), директор фонда целевого капитала «Социальные инновации» Дарья Буянова (Санкт-Петербург).Выставка «Целевой капитал и дальние стратегии. Искусство объяснять» - некоммерческий проект, который проходит в рамках XI практической конференции по привлечению ресурсов «Белые ночи фандрайзинга – 2019». Организатор - Благотворительный фонд Владимира Потанина, в партнерстве с Благотворительным фондом «Добрый город Петербург».В России зарегистрировано около двухсот фондов целевых капиталов. Целевой капитал дает возможность поддерживать инициативы людей, заинтересованных в улучшении окружающего пространства. Выставка – это попытка объяснить общественности идею создания целевого капитала, продемонстрировать принципы его работы и показать, каких результатов можно достичь спустя десятилетия эффективного управления средствами целевого капитала.Вход на открытие выставки свободный.