В Самаре пройдет фестиваль уличной еды «Ярмарка Вкусов»

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В субботу, 14 сентября с 12.00 на парковке торгового центра МЕГА более 20 представителей самарского стрит-фуда познакомят всех желающих с кулинарными трендами, раскроют секреты избранных рецептов и представят свою популярную еду: барбекю, сочные бургеры, авторские хот-доги, горячую пиццу и супер десерты. В рамках фестиваля внутри торгового центра появится фуд-холл, где можно будет приобрести продукцию под брендом «Самарский продукт».Организаторы фстиваля предлагают примерить на себя роль настоящего гурмана, пройдя бесплатный курс в Школе дегустатора, поучаствовать в семейной кулинарной эстафете, а также научиться готовить новые блюда на мастер-классах.Несмотря на осенний день, праздник вновь создаст летнюю атмосферу. На специальной «Арбузной площадке» появятся угощения – пять тонн сладких сочных арбузов. Также гости смогут принять участие в арбузном боулинге, овладеть искусством карвинга на арбузах, сделать селфи в арбузной фотозоне. Предъявители чека на покупку от 500 рублей в любом магазине торгового центра, совершенную в этот день, получат в подарок целый арбуз.Гостей ждет настоящий гастрономический праздник и множество сюрпризов, главный из которых – пять тонн сладких сочных арбузов. Насыщенную музыкальную программу фестиваля представят такие самарские группы, как инди-команда «Ватерфолс» и кавер-группа «Милкшейк». Хедлайнером «Ярмарки вкусов» станет любимая самарцами группа «Борис Грим и Братья Грим», сообщает пресс-служба облправительства.Вход свободный.6+