В Самаре пройдет благотворительный отчетный концерт Студии инклюзивного творчества

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Студия инклюзивного творчества проводит отчетный концерт, отражающий основные итоги работы за год. В программе этого года опробовано нововведение – часть номеров участники придумывали и воплощали полностью самостоятельно, что значительно расширяет творческий потенциал и возможности самовыражения ребят с инвалидностью и без.Студия инклюзивного творчества (СИТ) была создана в феврале 2017 года. В настоящее время занимается организацией досуга и реабилитацией людей с разными формами инвалидности и без нее по 8 творческим направлениям. Основными целями нашей работы являются обеспечение условий для эмоциональной и физической разгрузки участников, побуждение их к ведению активной жизни в обществе, развитие навыков адаптации и самообслуживания, формирование позитивного отношения к себе и окружающим независимо от состояния здоровья. После открытия в мае 2019 года помещения Студии – ДомИКа (Дома Инклюзивной Культуры) число участников СИТ увеличилось в два раза.Перед концертом каждый желающий сможет посетить интерактивные площадки, где будут расположены специальные фотозоны, а также состоится ярмарка-продажа изделий творческой мастерской Студии. В программу концерта включены номера-представления вокального, театрального и танцевального направлений, созданные на проведенном ранее Фестивале инклюзивного творчества «КомбиArt». На мероприятии у всех желающих будет возможность узнать подробности о деятельности Студии и задать интересующие вопросы руководителю СИТ Сизовой Екатерине и педагогам.Где: духовно-просветительский центр «Кириллица» при храме Кирилла и Мефодия по адресу улица Ново-Садовая, 260аКогда: 1 декабря в 16:00.