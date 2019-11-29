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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре пройдет бесплатный оздоровительный семинар по ушу для родителей

29 ноября 2019 09:24
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В Самаре пройдет бесплатный оздоровительный семинар по ушу для родителей
Он состоится в рамках Президентского гранта.

30 ноября в Самарской федерации ушу пройдет оздоровительный семинар по китайской гимнастике для мам и пап. На двухчасовом семинаре родители изучат один из основных и наиболее известных в Китае традиционных комплексов упражнений цигун - Бадуаньцзинь, или 8 кусков парчи.
Будет максимум практики и много упражнений, которые подходят под любой уровень физической формы.
Мероприятие проходит в рамках проекта Самарской федерации ушу «Крепкие тигры, здоровые драконы – оздоровительное ушу для школьников и их родителей», который победил в этом году в конкурсе Президентских грантов на развитие гражданского общества. Все занятия в рамках проекта проводятся бесплатно.
На семинаре мамы и папы узнают, как при помощи простых упражнений улучшить осанку и работу всего организма, снизить уровень холестерина и нормализовать давление, зарядиться энергией и снять лишнее напряжение в теле.

Семинар проведет Звягинцева Светлана Владимировна, президент Федерации ушу Самарской области (опыт преподавания ушу и оздоровительных практик - более 20 лет).

Что необходимо взять на семинар: форма одежды - не стесняющая движений, на ноги - теплые носки, бутылочку воды, блокнот и ручку.

Время: 30 ноября, с 12.00 до 14.00
Место: ОЦ "Компас", ул. Партизанская, 19, оф. 304

Запись по телефону: 8-917-147-48-09
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