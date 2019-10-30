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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре пройдет Парад Памяти

30 октября 2019 09:45
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В Самаре пройдет Парад Памяти
В этот раз основная тема Парада – «Солдатская Слава».

7 ноября в 12.00 в Самаре в девятый раз состоится Парад Памяти, посвященный военному параду 7 ноября 1941 года в «Запасной столице» г. Куйбышеве.
Каждый год Парад Памяти посвящается важной для истории страны теме. В этот раз основная тема Парада – «Солдатская Слава». Миллионы судеб рядовых солдат, погибших на фронте или с победой вернувшихся домой, - вновь в центре внимания всей России. Главной биографией станет судьба участника исторического парада 7 ноября 1941 года, последнего живого Героя Советского Союза 3-ей ударной армии, водрузившей над Рейхстагом Знамя Победы, жителя Самары Владимира Ивановича Чудайкина. О подвиге врачей напомнит и еще одна тема этого памятного события – «Эвакогоспиталь как памятник солдату». Она приурочена к 100-летию Самарского медицинского университета.

В прохождении по площади Куйбышева примут участие 125 парадных расчетов в составе действующей армии, ветеранских и патриотических общественных организаций, силовых структур, промышленных и оборонных предприятий, трудовых коллективов и профсоюзов, военно-патриотических объединений и клубов, высших учебных заведений, юнармейских отрядов, воспитанников кадетских классов, суворовских и нахимовских военно-морских училищ всех регионов Приволжского федерального округа и других субъектов Российской Федерации.
Все участники парадного прохождения традиционно будут разделены на четыре части. Первая часть «историческая» - это парадные расчеты, экипированные в форму Великой Отечественной войны и вооруженные оружием времен войны. Они сформированы из военнослужащих 2-ой общевойсковой армии Центрального военного округа. После исторических парадных расчетов планируется прохождение исторической техники – 43 единицы, которые готовы предоставить частные коллекционеры, военно-патриотические и исторические клубы региона. Ярким украшением исторической части парада станет прохождение по площади Куйбышева легендарного танка Т-34.

Вторая часть прохождения – это часть, которая традиционно называется «военная». Это парадные расчеты силовых структур, ветеранских общественных организаций, кадетских школ ПФО. Все они пройдут парадным маршем в военной форме.
Третья часть прохождения - «марш юнармейцев», которая состоится впервые в рамках парада - прохождение юнармейских отрядов со всех муниципальных образований области (около 2500 человек). После прохождения юнармейцев идет гражданская часть, которая в этом году будет представлена трудовыми коллективами промышленных предприятий, студентами высших учебных заведений и военно-патриотическими клубами области.
Далее состоится воздушный парад. В нем примут участие восстановленные самолеты времен Великой Отечественной войны: По-2 и легендарный штурмовик Ил-2, а также самолеты ЯК Самарского отделения ДОСААФ России.

Все парадные расчеты пройдут в сопровождении военного оркестра, который исполнит военные марши по партитурам 1941 года.
Общее количество участников прохождения составит около 6,5 тысяч человек.

С 2014 года в Параде Памяти принимают участие регионы Приволжского федерального округа, которые привозят в Самару свои лучшие парадные расчеты. В этом году получено подтверждение от 14 регионов – Кировской, Пензенской, Ульяновской, Нижегородской, Оренбургской, Саратовской областей, Республик Татарстан, Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Чувашской, Удмуртской, Пермского края. Причем Пензенская область привозит два парадных расчета. Впервые в этом году парадный расчет привезет город Москва. Таким образом, по площади Куйбышева маршем пройдут почти 900 участников из других регионов.
Среди парадных расчетов субъектов Российской Федерации и юнармейских отрядов пройдет конкурс на лучшее парадное прохождение. В этом году конкурсную комиссию возглавит генеральный инспектор Министерства обороны, председатель Российского союза ветеранов, генерал армии Михаил Алексеевич Моисеев, а в ее состав войдут генералы "Союза генералов Самары".
В рамках Парада Памяти 7 ноября состоится военно-историческая реконструкция на набережной реки Волга "Сталинград-42. Группа полковника Горохова". Ожидается приезд 320-ти представителей от 42-х военно-исторических клубов из Самары, Тольятти, Саратова, Уфы, Москвы, Ульяновска, Казани, Кирова, Воронежа, Волгограда, Екатеринбурга и других регионов России. К уже традиционным регионам-участникам добавляются также представители г. Севастополь и республики Казахстан.

Концертная программа, выставка военно- исторической техники, полевая кухня, тематические музейные палатки – и это далеко не все.
Уже четвертый год подряд к участию в Параде Памяти приглашаются иностранные посольства. В этом году, также как и в прошлом, это не только посольства, эвакуированные в Запасную столицу в годы Великой Отечественной войны, но и страны участники Чемпионата мира по футболу в Самаре. Свое участие в Параде подтвердили: Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Болгария в Российской Федерации Атанас Крыстин, Временный поверенный в делах Канады в Российской Федерации Стефан Жобен, Руководитель Отделения в г. Уфе Посольства Республики Беларусь в РФ Балтрукович Петр Иванович. Накануне Парада, 6 ноября, состоится Открытие памятной доски на здании, где в годы Великой отечественной войны располагалось посольство Болгарии.

Таким образом, среди гостей Парада – представители различных регионов Российской Федерации, Ближнего и Дальнего Зарубежья, Герои Советского Союза и Российской Федерации со всей страны, известные деятели культуры и искусств, а также представители дипломатических миссий иностранных государств, эвакуированных в годы войны в г. Куйбышев.
Парад Памяти – это не только сам парад, но и ежегодно более 3 тысяч патриотических акций, программ, конкурсов, которые проводятся на территории всего Приволжского федерального округа во всех общеобразовательных организациях и учреждениях культуры. Традиционные региональные конкурсы рисунков, школьных сочинений, военно-патриотических клубов, школьных музеев, Уроки мужества с приглашением ветеранов Великой отечественной войны и локальных войн, расширенные Уроки истории с участием почетных граждан города и области, экскурсии на оборонные предприятия представителей подрастающего поколения, лектории в библиотеках города и области, открытие новых школьных музеев, тематических выставок в музеях города, посвященных истории Запасной столицы, военному параду 1941 года и работе Приволжского военного округа в годы Великой Отечественной войны, сообщает преесс-служба облправительства.

Фото: Дильдина Светлана

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