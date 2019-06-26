В Самаре пройдет Международный день борьбы с наркотиками – «МЫ БУДЕМ ЖИТЬ!».

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26 июня в Самаре, в Струковском саду пройдет Международный день борьбы с наркотиками – «МЫ БУДЕМ ЖИТЬ!».В программе: Антинаркотический Форум и круглый стол «Самара без наркотиков и наркопотребителей»; концерты, выставки, мастер-классы, спортивные и оздоровительные мероприятия.Организатор мероприятия – Социальный холдинг «РЕМАР».Официальная поддержка – Правительство Самарской области, Министерство здравоохранения Самарской области, Администрация городского округа СамараУчастники мероприятия: антинаркотические некоммерческие организации (НКО), негосударственные медико-социальные, социальные центры реабилитации и адаптации.На мероприятие приглашаются жители и гости Самары старше 18 лет (запрещено для детей)Вход свободный. На месте проводится регистрация.pixabay.com