В Самаре пройдет Девятый Инклюзивный Бал.

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14 июня в рамках проекта «Инклюзивное Движение России», поддержанного Фондом президентских грантов, на базе Самарской частной картинной галереи «Раритет» пройдет Девятый Инклюзивный Бал.Мероприятие состоится по адресу: г. Самара, ул. Рабочая, 21Б.Сбор участников и гостей: с 17.00 до 18.00. Танцевальная программа: с 18.00 до 20.00.Девятый Бал будет посвящен морской тематике и станет самым большим творческим экспериментом команды организаторов за последние годы: мероприятие пройдет под открытым небом и будет украшено шедеврами живописи, аксессуарами ручной работы и живой музыкой. Все включенные в программу танцы адаптированы для комфортного участия детей и молодежи с инвалидностью и без нее.Для всех танцующих участников мероприятия предусмотрен праздничный банкет, конкурсная программа и другие сюрпризы. Всем желающим окажут содействие по подбору костюма/платья и профессиональному визажу.12+