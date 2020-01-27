В Самаре проходят памятные мероприятия, посвященные 76-летию полного снятия фашистской блокады
27 января 2020 10:47
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В Год памяти и славы, о проведении которого объявил Президент Российской Федерации Владимир Путин, это событие является одним из ключевых. Битва за Ленинград - важнейшее и самое продолжительное сражение в годы Великой Отечественной войны. Торжества, посвященные этой дате, проходят по всей стране.
Накануне в Самаре состоялось адресное поздравление ветеранов – защитников и жителей блокадного Ленинграда с 76–й годовщиной освобождения города от фашистского захвата.
В Самарском Доме молодежи прошла встреча с ветеранами. Для молодых ребят это уникальная возможность услышать историю подвига из первых уст, задать вопросы и лично их поздравить. Вниманию участников был представлен документальный фильм о блокаде Ленинграда «Самое главное в жизни» режиссера Игорь Холодкова. Изучив архивы и документы, авторы ленты смогли восстановить картину начала войны и блокады.
В этот памятный день, 27 января, в 11.00 в городском парке Победы состоится возложение цветов к Вечному огню.
Также на территории городского округа Самара пройдет акция «Ленточка Ленинградской Победы». За основу для нее взяли цвета муаровой ленты медали «За оборону Ленинграда»: оливковый символизирует победу, а зеленая полоска - цвет жизни.
Начиная с 14.00 на площади Героев 21-й Армии, в Парке Победы и на пересечении улиц Ленинградская и Куйбышева, волонтеры будут раздавать всем желающим «Ленточку Ленинградской Победы». Кроме того, они расскажут о ее значении и правилах ношения символа на одежде – с левой стороны, ближе к сердцу.
Всего в ходе акции жителям и гостям города планируется раздать порядка тысячи лент.
В честь 76-летия со дня снятия блокады Ленинграда в МБОУ Школе № 90 состоится торжественное мероприятие, участниками которого станут ветераны Великой Отечественной войны, представители общественных организаций.
В школьном музее Боевой и Трудовой славы учащиеся проведут экскурсию «По страницам воспоминаний о блокадном Ленинграде», в ходе которой расскажут гостям изученные истории из жизни ветеранов. В завершении в актовом зале состоится чествование Героев Ленинграда.
Кроме того, самарские школьники примут участие во Всероссийской Акции «Блокадный хлеб», проводимой в Историческом Парке «Россия – моя история». Вниманию ребят будет представлена выставочная экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Помимо этого им вручат символ Акции – кусочек хлеба весом в 125 грамм – минимальной нормы выдачи в самые тяжелые месяцы блокады.
Во всех образовательных учреждениях города пройдут классные часы и уроки мужества, призванные напомнить молодому поколению о мужестве жителей Ленинграда, переживших блокаду миллионного города вражескими захватчиками во время Великой Отечественной войны, сообщает горадминистрация.
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