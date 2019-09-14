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Прямо сейчас в Самаре проходит открытие международного it-форума Фестиваль 404.В этом году конференция собрала необычайно много участников - более 1500!Сегодня и завтра на площадке будут работать 10 секций : «Фронтенд и бэкенд разработка»;«Мобильные приложения»;«Дизайн»«UX» (пользовательский опыт);«PR и маркетинг»;«Менеджмент, бизнес, философия»;«Управление продуктами»;«Технологии будущего»;«Управление проектами»;«Контроль качества»Форум 404fest будет идти 2 дня.Фото: Департамент информационной политики региона.