В Самаре предложили провести бесплатный концерт Димы Билана на площади Куйбышева 8 марта
11 сентября 2019 13:48
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Напомним, ранее певец Дима Билан извинился перед самарцами за появление нетрезвым на концерте в честь Дня города и пообещал провести бесплатный концерт.
Администрация Самары прокомментировала ситуацию:
"Действительно, переговоры ведутся. Дима Билан принес извинения. Обсуждаются возможные даты проведения его концерта. Была предложена дата 28 сентября, однако, у Самары очень насыщенная культурная жизнь, плотный календарь проведения мероприятий на городских пространствах. Наше предложение - провести концерт на площади Куйбышева 8 марта. Сейчас этот вариант обсуждается".
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