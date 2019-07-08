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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре поздравили лучших работников почтовой отрасли региона

8 июля 2019 12:30
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В Самаре поздравили лучших работников почтовой отрасли региона
За первую половину 2019 года значительно улучшилось качество обслуживания населения, уменьшилось количество жалоб на очереди.

5 июля в преддверии Дня российской почты в Самарской филармонии чествовали лучших работников почтовой отрасли области.
От имени Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова работников почтовой связи поздравил врио заместителя председателя Правительства Самарской области – руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислав Казарин. «Современная высокотехнологичная почтовая служба является важным элементом инфраструктуры, особенно в удаленных районах. Постоянно развиваясь, она предлагает клиентам все больший перечень услуг и сервисов, необходимых в повседневной жизни. Почта России в Самарской области из года в год показывает высокие результаты и качество труда. Заслуга успешной деятельности почтовой службы принадлежит, конечно, ее сотрудникам – тем, кто ежедневно добросовестно, четко выполняет столь важную для жителей губернии и страны работу. Особую признательность выражаю ветеранам отрасли, сохраняющим многолетние почтовые традиции и передающим молодому поколению свой бесценный опыт», - отмечено в поздравительном адресе.

Станислав Казарин подчеркнул, что четкая и бесперебойная работа почтовой связи - одно из важнейших условий развития нашей губернии. «В настоящее время Почта России активно сотрудничает с министерством здравоохранения, министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области, много совместных проектов по ремонту почтовых отделений. Ваше активное участие в реализации национальных проектов, запущенных Президентом РФ в мае 2018 года, это принципиально важная позиция и руководства, и всего коллектива. Выражаю вам огромную благодарность от лица Правительства Самарской области. Значение вашего труда для жителей региона трудно переоценить», - подытожил он.

Поздравить коллектив одной из крупнейших организаций региона приехали депутат Государственной Думы Александр Хинштейн, заместитель председателя комитета по транспорту и связи Самарской Губернской Думы Андрей Першин, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский.

В рамках торжественного мероприятия лучшие сотрудники почтовой связи Самарской области были отмечены государственными и ведомственными наградами, наградами Губернатора Самарской области, благодарностями Самарской Губернской Думы.
Каждый поздравляющий отметил, что Почта России выполняет сегодня особую миссию, оказывает социально-значимые услуги. В селе она по-прежнему остается центральным местом, в котором можно получить различные услуги: почтовые, банковские, отправить посылки и даже получить информацию о возможности прохождения диспансеризации, профилактических медицинских осмотров и возможности прохождения вакцинации.

За первую половину 2019 года значительно улучшилось качество обслуживания населения, уменьшилось количество жалоб на очереди. Так, среднее время ожидания сейчас составляет менее 5 минут, а время обслуживания оператором – менее 2 минут. Все больше жителей Самарской области выбирают современные технологии, которые внедряются на почте. Почти 85% посылок получают в регионе при помощи электронной подписи.
При поддержке Правительства Самарской области сегодня ведется активная работа по сохранению и развитию сети отделений почтовой связи. В настоящее время на территории региона функционирует 770 отделений почтовой связи, из которых 118 в период с 2011 по 2019 годы отремонтированы за счет средств областного бюджета.
Ко Дню российской почты было приурочено торжественное открытие 5 июля еще одного почтового отделения, расположенного в новом жилом микрорайоне «Южный город».
На данный момент на территории района Южный город проживает более 40 тысяч человек, среди которых много молодых семей с детьми. Поэтому открытие ОПС в этом развивающемся районе имеет важную социальную функцию. Теперь в новом отделении можно получить все почтовые и банковские услуги: пополнить карту, перевести деньги, отправить посылки, а большую часть услуг и приобретение товаров можно будет оплатить банковской картой через терминал.
Директор УФПС Самарской области Александр Вакуленко высказал надежду, что жители микрорайона будут с удовольствием приходить в это отделение. Предполагается, что ежедневно его будут посещать более 350 человек. Здесь будут работать 3 операционных окна, 5 почтальонов.

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Комментарии



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