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В 2020 году в Самаре появятся новые места в детских дошкольных учреждениях. Откроют двери 3 детсада, будут организованы ясельные группы в 5 помещениях, расположенных в жилых домах, 2-м зданиям предстоит реконструкция. В городском департаменте образования обсуждают возможность пристройки корпусов детских садов к школам.«За каждой цифрой стоят не проценты, а люди: наши дети, воспитанники детских садов, ученики школ, новые учреждения, современное оборудование. Поэтому чем активней вы будете принимать в этом участие, тем успешнее мы с вами сможем реализовывать эти задачи, и тогда и дети, и родители почувствуют положительные перемены», - обратилась к директорам образовательных учреждений Елена Лапушкина.Каждый ребенок от 5 до 18 лет сможет бесплатно заниматься в секциях и кружках. Право на это даст сертификат на дополнительное образование. Для этого в Самаре запустили специальный навигатор для удобства родителей в выборе места дополнительных занятий детей.Оздоровление школьников в период летних каникул – одна из приоритетных задач национального проекта «Образование». По словам директора гимназии «Перспектива» Татьяны Стародубовой, летом этого года состоялась уникальная лингвистическая смена, во время которой дети не только отдыхали, но и постигали основы лингвистики: обучение языкам проходило в увлекательной форме. «Смена удалась, и мы надеемся продолжить в следующем году», - отметила Татьяна Владимировна. В июне 2020 года свои двери на базе школ откроют 192 лагеря дневного пребывания, где почти 15 тысяч детей смогут отдохнуть и набраться сил, сообщает горадминистрация.