В Самаре подработать Дедом морозом и Снегурочкой стало на 2,2% выгоднее за год

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В Самаре Деды Морозы и Снегурочки в этом году смогут заработать больше – средняя цена услуги их вызова в городе составила около 1 300 рублей, увеличившись на 2,2% по сравнению с прошлым годом. Это выяснил аналитический центр Авито Работы в ходе исследования рынка труда страны среди массовых специальностей в преддверии Нового года. В целом россияне интересуются подработкой Дедом Морозом и Снегурочкой почти на 5% чаще, чем в прошлом году.В начале декабря 2019 года россияне чаще интересовались возможностью пригласить Деда Мороза и Снегурочку. Анализ поисковых запросов показал, что «Дед Мороз» стал у россиян на 4,3% популярнее по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, а «Дед Мороз и Снегурочка» - на 26,7%.Больше всего новогодние герои могут заработать в Москве – здесь услуги Деда Мороза и Снегурочки стоят в среднем 2 340 рублей за вызов. На втором и третьем месте по размеру оплаты оказались Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону со средней стоимостью 1 850 и 1 780 рублей соответственно. Меньше всего Деды Морозы и Снегурочки зарабатывают в Тольятти – в среднем 900 рублей за вызов. На втором и третьем месте по доступности услуг сказочных персонажей – Ижевск (в среднем 1 080 рублей) и Ульяновск (1 130 рублей).В Самаре услуги Деда Мороза и Снегурочки за год подорожали на 2,2% и в среднем стоят 1 320 рублей за вызов.