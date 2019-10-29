В Самаре отпразднуют День народного единства

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4 ноября в 11.00 в Самаре на 2 очереди Набережной р. Волга (бассейн ЦСК ВВС) пройдет торжественная акция «Мы – едины», приуроченная к государственному празднику Дню народного единства. Этот праздник занимает особое место в праздничном календаре современной России, олицетворяя подвиг наших предков, сумевших сплотиться во имя свободы и независимости Родины.В этом году центральным событием мероприятия станет легкоатлетический забег «Самарская миля» – это массовый забег, объединяющий всех присутствующих жителей и гостей нашего города. Дистанция забега равна 1586 метров, что ознаменовывает дату основания столицы нашей губернии. По итогам забега, на финише, все получат памятный значок участника «Самарской мили». Старт забега состоится в 11:30 по Волжскому проспекта до Вилоновского спуска, финиш – Волжский проспект ЦСК ВВС.Гости праздника смогут принять участие в ярком художественном флэш-мобе и оставить свои красочные пожелания и поздравления на огромной карте России.Затем для жителей и гостей города начнется концертная программа «Мы – Россия» с участием творческих коллективов и солистов Самарской области. Специальный гость программы – баянист Дмитрий Храмков.