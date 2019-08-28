В Самаре отметят День рождения мотоцикла

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Днем рождения мотоцикла принято считать 29 августа 1885 года (этим днем датируется патент на мотоцикл). Любители проехать «с ветерком» уважительно относятся к данному Дню и считают его своим личным праздником.Региональная Госавтоинспекция присоединяется к данному празднику и 29 августа с участием мото-сообществ и байк клубов проведет яркий флэш-моб. В рамках мероприятия мотолюбители на своих железных конях выстроятся в схематический мотоцикл, который с высоты будет снимать квадрокоптер. Мотоциклисты покажут всем присутствующим мастерство вождения и мототрюки.В мероприятии активное участие примут игроки футбольного клуба «Крылья Советов», которые пообщаются с присутствующими и раздадут автографы, а также подарят мотоциклистам пригласительные билеты на матч.