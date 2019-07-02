В Самаре открылся новый музей - «Быт страны Советов»

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9 июля в 10.00 в Самаре (ул. Молодогвардейская, 66) состоится презентация нового музея - «Быт страны Советов».Пластинки, солдатики, ламповые телевизоры и советские термосы и кружки, газета «Труд» и пионерский галстук - в этом музее есть отличная возможность погрузиться в мир СССР. Здесь же представлены уникальные вещи из поисковых экспедиций.pixabay.com