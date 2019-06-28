В Самаре открыли первую инклюзивную детскую площадку

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27 июня на территории центра детского развития «Жемчужинка» на ул. Стара – Загора, 202 ж открыли первое в Самаре инклюзивное пространство для детей с ограниченными возможностями. Детскую площадку построили в рамках благотворительного проекта «Строим детям», реализуемого с 2016 года Самарским хлебозаводом №5, входящим в состав ГК «Каравай» из Санкт - Петербурга.Идея построить инклюзивную площадку появилась у руководства предприятия год назад. Изначально планировалось построить ее в одном из парков города, но соответствующая всем требованиям инфраструктура (пандусы, инклюзивная уборная, парковки) была готова только при центре «Жемчужинка». Площадка под строительство была выбрана неслучайно: именно в этом районе города сконцентрировано большинство коррекционных центров, общественных организаций для инвалидов и кружков. Так же район обладает хорошей транспортной доступностью, а центр «Жемчужинка» собственной парковкой, профильными специалистами. Оборудование специально под проект изготовили в Санкт – Петербурге.Операционный директор Самарского хлебозавода №5 Владимир Кондратьев:«Можно ли представить своё детство без горок, качелей, каруселей? – Нет. Детство должно быть у каждого ребенка! И ведь именно через игру дети познают мир, раскрываются, находят друзей. В выборе оборудования и игровых комплексов принимали участие родители, поэтому надеемся, что она принесет много пользы и радости. Преодолевая преграды и достигая цели, радуются все, даже дети. А мы взрослые, должны создать условия для достижения этих целей. Бизнес должен не только получать прибыль, но и по возможности помогать городу, в котором он работает».В открытии приняла участие глава города Елена Лапушкина:"Это точно не последняя детская площадка. Именно с нее начинается развитие большой инклюзивной территории. Уверена, что на такой замечательной площадке всегда будет собираться много детей, чтобы вместе играть, веселиться и, конечно, заводить новых друзей!".