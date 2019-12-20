В Самаре открыли мемориальную доску членам Кембриджской пятерки

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В пятницу, 20 декабря, в Самаре открыли мемориальную доску всемирно известным разведчикам — членам «Кембриджской пятерки» Дональду Маклэйну и Гаю Берджессу. Ее разместили на стене дома № 179 по улице Фрунзе, где они когда-то жили.Их судьба тесно связана с Советским Союзом и Куйбышевом- это золотые страницы в истории отечественной внешней разведки. Пятеро высокопоставленных сотрудников британских спецслужб и МИДа передавали СССР важнейшую информацию, сообщает Департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.Они сотрудничали с советской разведкой на идейной основе,видя в СССР единственную надежду на спасение мира от нацизма. Благодаря их помощи стране удалось развернуть работы по созданию атомного оружия, быть в курсе планов западных стран,в том числе в период Второй Мировой войны.В начале 1950-х годов, в связи с возможным провалом, Дональд Маклэйн и Гай Бёрджесс были вывезены в СССР и поселились в г.Куйбышеве, который являлся тогда закрытым для иностранцев, где прожили до 1955 года. За свою работу оба они были награждены советскими орденами.«Сегодня, в день сотрудников органов безопасности, мы отдаем дань уважения людям, которые многое сделали для нашей Родины, сохранения мира во всем мире, - заявил Губернатор Дмитрий Азаров. -Я уверен, что нынешнее поколение сотрудников свято будет чтить традиции и охранять безопасность граждан».Губернатор поблагодарил всех инициаторов установки мемориальной доски. «Я уверен, что таких мест в Самаре станет больше. Мы откроем много славных страниц истории нашего города и области, которые станут основой для движения вперед, для будущих побед», – отметил глава региона.