В Самаре откроют памятник ведущему конструктору первой в мире ракеты межконтинентальной дальности Дмитрию Козлову

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В Самаре к 100-летию со дня рождения откроют памятник дважды Герою Социалистического Труда, генеральному конструктору ракетно-космических систем Дмитрию Козлову.Торжественная церемония открытия памятника состоится в день рождения конструктора, 1 октября, на площади им.Козлова рядом с музейно-выставочным комплексом «Самара космическая». В ней примут участие представители правительства Самарской области и администрации города, руководители Самарского гарнизона, сотрудники и ветераны ракетно-космического центра «Прогресс», жители города. Церемония пройдет с участием роты почетного караула и военного оркестра, сообщает пресс-служба ЦВО.- Дмитрий Ильич Козлов был ведущим конструктором первых в мире стратегических ракет средней дальности Р-5М и межконтинентальной дальности Р-7А. Причем «Семерка» стала основой для создания семейства самых надежных в мире космических ракет «Восток», «Восход», «Молния» и «Союз». Могу уверенно сказать, что созданные в конструкторском бюро Дмитрия Козлова космические аппараты видовой разведки отодвинули опасность начала третьей мировой войны», - сказал самарский военный краевед, полковник в отставке Андрей Бондаренко.