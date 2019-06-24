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В Самаре откроют мемориальную доску, посвященную Дмитрию Когану

24 июня 2019 12:52
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В Самаре откроют мемориальную доску, посвященную Дмитрию Когану
Она расположится на фасаде здания Самарской государственной филармонии.

25 июня в 12.00 состоится открытие постоянной мемориальной доски, посвященной Дмитрию Когану – заслуженному артисту РФ, художественному руководителю Самарской филармонии с 2011 по 2013 гг., на фасаде здания Самарской государственной филармонии (ул. Фрунзе, 141).
Автор – самарский скульптор, член Московского союза художников скульптор Карен Саркисов.
Заслуги Дмитрия Павловича Когана огромны. Он удостоен званий Заслуженный артист РФ, «Почетный Гражданин города Невельска», почетный профессор Афинской консерватории, Уральской консерватории, Ульяновского государственного университета. Награжден памятной медалью «В честь подвига партизан и подпольщиков», медалью «За веру в добро», медалью Екатеринбургской Митрополии русской православной церкви.
Музыкант выступал в самых престижных концертных залах Европы, Азии, Америки, Австралии, на Ближнем Востоке, в странах СНГ и Балтии, на фестивалях мирового масштаба. Уделял большое внимание деятельности по восстановлению статуса классической музыки в системе ценностей современного общества, проводил мастер-классы в разных странах, много времени посвящал благотворительной деятельности и поддержке детей и молодежи. Усилиями Дмитрия Когана был создан Фонд поддержки уникальных культурных проектов.
Большой вклад музыкант внес в развитие культуры Самарского региона. С Самарской государственной филармонией знаменитого музыканта связывали плодотворные годы работы.
Беспрецедентный культурный проект Дмитрия Когана «Пять Великих скрипок» с огромным успехом презентовался на лучших концертных площадках в России и за рубежом.

Музыкант признавался, что был искренне счастлив работать в Самаре, где ему удалось осуществить интересные проекты. Он был благодарен артистам и сотрудникам филармонии за совместную работу, обожал чуткую, добрую самарскую публику, отмечал, что частичка его сердца навсегда останется в нашем городе.

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Комментарии



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