В Самаре откроют мемориальную доску, посвященную Дмитрию Когану
24 июня 2019 12:52
46
25 июня в 12.00 состоится открытие постоянной мемориальной доски, посвященной Дмитрию Когану – заслуженному артисту РФ, художественному руководителю Самарской филармонии с 2011 по 2013 гг., на фасаде здания Самарской государственной филармонии (ул. Фрунзе, 141).
Автор – самарский скульптор, член Московского союза художников скульптор Карен Саркисов.
Заслуги Дмитрия Павловича Когана огромны. Он удостоен званий Заслуженный артист РФ, «Почетный Гражданин города Невельска», почетный профессор Афинской консерватории, Уральской консерватории, Ульяновского государственного университета. Награжден памятной медалью «В честь подвига партизан и подпольщиков», медалью «За веру в добро», медалью Екатеринбургской Митрополии русской православной церкви.
Музыкант выступал в самых престижных концертных залах Европы, Азии, Америки, Австралии, на Ближнем Востоке, в странах СНГ и Балтии, на фестивалях мирового масштаба. Уделял большое внимание деятельности по восстановлению статуса классической музыки в системе ценностей современного общества, проводил мастер-классы в разных странах, много времени посвящал благотворительной деятельности и поддержке детей и молодежи. Усилиями Дмитрия Когана был создан Фонд поддержки уникальных культурных проектов.
Большой вклад музыкант внес в развитие культуры Самарского региона. С Самарской государственной филармонией знаменитого музыканта связывали плодотворные годы работы.
Беспрецедентный культурный проект Дмитрия Когана «Пять Великих скрипок» с огромным успехом презентовался на лучших концертных площадках в России и за рубежом.
Музыкант признавался, что был искренне счастлив работать в Самаре, где ему удалось осуществить интересные проекты. Он был благодарен артистам и сотрудникам филармонии за совместную работу, обожал чуткую, добрую самарскую публику, отмечал, что частичка его сердца навсегда останется в нашем городе.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
24 июня 2019 12:52
Она расположится на фасаде здания Самарской государственной филармонии. Социум
45
24 июня 2019 12:43
У них теряется самоконтроль. Социум
59
24 июня 2019 10:24
В центре сотрудники ОМОН провели два месяца. Социум
116
Здравоохранение
21 июня 2019 13:48
Медучреждение присоединили к областной клинической психбольнице. Здравоохранение
344
20 июня 2019 12:54
В рамках мероприятия буду организованы «Палатки здоровья». Здравоохранение
357
19 июня 2019 18:13
Поздравляем победителей Всероссийского конкурса врачей. Здравоохранение
357
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
13929
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
13980
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14183
Туризм
19 июня 2019 12:06
На сегодняшний день налог платят исключительно юрлица. Туризм
297
17 июня 2019 14:01
Всего ожидается более 150 участников из России и зарубежных стран. Туризм
273
17 июня 2019 12:07
В целом по России спрос увеличился на 25,9%. Туризм
263
Образование
24 июня 2019 12:22
Всего жюри выбрало 10 победителей диктанта. Образование
71
24 июня 2019 11:55
При этом абитуриентов, напротив, станет больше на 15%. Образование
94
21 июня 2019 20:22
"Секрет подготовки заключается в том, что я всегда выбирала самые сложные задания." Образование
5764
Культура
24 июня 2019 11:43
Подготовлена особая летняя программа. Культура
97
21 июня 2019 15:14
Фестиваль начнется с 15.30 парадом оркестров по улице Куйбышева. Коллективы музыкантов, группы барабанщиц и мажореток под звуки праздничных маршей пройдут от... Культура
417
21 июня 2019 11:15
В открытии выставки приняли участие Чрезвычайный и Полномочный посол Государства Израиль в РФ Гарри Корен. Культура
236
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14713
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14274
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
943
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1424
Видео
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
286
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
469
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
418
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
387
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
492
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
481
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
505
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
402
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
652
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
672
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
411
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
727
Мероприятия