В Самаре откроется выставочная программа «Народное голосование» по проектам реконструкции Загородного парка

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28 мая в 15.00 на площадке исторического парка «Россия — Моя история» (Самара, ул. Красноармейская, 131) состоится официальное открытие выставочной программы «Народное голосование» по проектам реконструкции Загородного парка.Выбор горожанами лучших идей проектов открытого архитектурного конкурса на реконструкцию Загородного парка будет проходить с 28 по 16 июня. Для мониторинга общественного мнения о конкурсных проектах разработали анкету. Ответы посетителей выставки на вопросы анкеты помогут выявить приоритеты общественности. Итоги соцопроса, проявляющие предпочтения горожан, станут, по сути, народным заданием на реновацию одного из крупных парков Самары. Каждый житель Самары и региона может оказать содействие в определении будущего формата парка.Выставочная программа «Народное голосование» - это встречи с авторами проектов и презентация лучших идей конкурса широкой общественности и представителям организаций и ведомств, ответственных за реализацию федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», экскурсии по выставке в формате обсуждения предложений, представленных в проектах, презентация итогового рейтинга «Народное голосование».