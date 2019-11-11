В Самаре откроется модельная библиотека

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12 ноября в 14:00 в МБУК г.о.Самара «Самарская муниципальная информационно-библиотечная система» (ул. Николая Панова, 30) состоится открытие современной модельной библиотеки.Модернизация библиотек осуществляется в рамках нацпроекта «Культура», реализуемого по поручению Президента России Владимира Путина.Всего в России переоснастят 660 муниципальных библиотек по модельному стандарту. Самарская область направила для участия в конкурсе десять заявок, девять из которых было одобрено. Всего библиотеки Самарской губернии получили 55 миллионов рублей.В Самарском регионе реализация нацпроекта проходит под личным контролем Губернатора Дмитрия Азарова, который является председателем рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по направлению «Культура».В день открытия в библиотеке № 8 представят современную систему RFID-технологий, которая сделает процесс обслуживания читателей комфортным и более рациональным. Для гостей библиотеки будут работать интерактивные площадки: мастер-классы по робототехнике и 3D-сканированию, песочной анимации. Также прозвучат музыкальные вариации на цифровом пианино, а во время музыкально-театральной постановки «Писатели-классики о театре» будет использовано приобретенное в рамках национального проекта световое и звуковое оборудование.Творческое пространство обновленной самарской библиотеки будет представлено разнообразными выставочными проектами:- галерейная площадка «Монпарнас»;- выставочный зал к 140-летнему юбилею Казимира Малевича «Пятое измерение квадрата»;- экспозиция «Менделеев. Система мироздания», посвященная Международному году периодической таблицы химических элементов;- галерея «неОДИНОЧЕСТВО… НЕвстреча… Диалог поэтических миров в письмах и стихах Райнера Рильке и Марины Цветаевой», приуроченная к началу перекрестного года литературы и театра Австрии и России;- музейная экспозиция «Необычайное путешествие с Владимиром Маяковским по Стране Советов» и другими экспозициями.Отметим, что и книжные фонды, благодаря участию в национальном проекте «Культура», значительно обновились, появилась и расширилась ценная подписка на электронные ресурсы, которые позволят читателям получать свободный доступ к необходимой литературе как дистанционно, так и в читальных залах модельных библиотек.Фото: pixabay.com