В Самаре обязали оградить незавершенную стройку

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В период с 2003 года по 2013 год ООО «Горос» осуществляло строительство объекта капитального строительства на пересечении улиц Советской и Черемшанской в Кировском районе г. Самары.Решением Арбитражного суда Самарской области от 08.07.2013 ООО «Горос» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.Выездная прокурорская проверка показала, что работы на строительной площадке не ведутся, строительная техника отсутствует.При этом объект незавершенного капитального строительства надлежащим образом не охраняется, ограждение частично отсутствует, что способствует несанкционированному проникновению граждан, в том числе несовершеннолетних.Указанные обстоятельства создают угрозу жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних, а также могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.Выявленные прокуратурой района нарушения требований градостроительного законодательства послужили основанием для обращения прокурора района в суд с исковым заявлением.Решением Промышленного районного суда г.Самары от 25.11.2019 требования прокурора удовлетворены. На конкурсного управляющего ООО «ГОРОС» Ольгу Николаеву возложена обязанность в срок не свыше 1 месяца со дня вступления в законную силу решения суда восстановить ограждение территории со стороны гаражного массива, расположенного вдоль улицы Советской, сообщает облпрокуратура.