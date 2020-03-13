В Самаре объявили конкурс для женихов и невест

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28 марта в ТК «АМБАР» в рамках свадебной выставки состоится розыгрыш 200 тысяч рублей, которые победитель сможет потратить на свадьбу мечты.Принять участие могут все пары, уже подавшие заявление в ЗАГС. Для регистрации нужно только прислать данные на почту организаторов info@globalvsn.com до 26 марта (включительно): ФИО жениха и невесты, контактные номера, возраст, сведения из ЗАГСа (о месте, дате предстоящей регистрации брака, номер поданного зарегистрированного заявления) и рассказать историю знакомства.Участников ждет два творческих и простых задания. До 26 марта (включительно) выбрать или сделать интересное фото со своей второй половинкой и опубликовать его в своем Инстаграм, поставив хэштег #ЯЛЮБЛЮАМБАР.Финалистов с самыми романтическими историями и интересными фото пригласят 28 марта на главную сцену свадебной выставки в ТК «АМБАР», где и состоится розыгрыш 200 000 рублей.География конкурса - вся Самарская область.Приз можно потратить на любые свадебные услуги – от платья до флористики. Среди посетителей так же будут разыгрываться сертификаты разного номинала на свадебные услуги и скидка в размере 80 тыс. рублей на покупку квартиры.На выставке соберется более 100 лучших представителей свадебной индустрии: видеографы и фотографы, организаторы и ведущие, дизайнеры одежды и декораторы.Это отличная возможность не только выиграть приз, но и избежать свадебного переполоха, найти то, что давно искали и организовать свадьбу мечты.