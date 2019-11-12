В Самаре обсудят, за счет чего губернии удается удержать лидерские позиции в реализации нацпроекта о занятости

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В начале октября 2019 год замминистра минэкономразвития РФ Петр Засельский перечислил пять регионов-лидеров в реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» с оговоркой, что есть территории, которые вошли в него раньше.Самарская область, ранее участвовавшая в пилотном проекте с конца 2017 года, два года спустя подтвердила свои позиции и сегодня закрепилась в пятерке лидеров рейтинга.Напомним, ключевая цель нацпроекта - рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.Что показывает опыт предприятий, первыми вошедших в проект? Какой эффект от реализации этой задачи ожидается в экономике региона? За счет чего Самарской губернии удается удержать лидерские позиции, и хватает ли области предприятий, проходящих по установленным критериям в нацпроект?Эти и другие вопросы 14 ноября в 16:00 обсудят в объединенном пресс-центре газеты «Волжская коммуна» и ТРК «Губерния» (Самара, ул. Буянова, 1, 4-й этаж).Участниками круглого стола станут министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов, заместитель генерального директора по операционной эффективности Федерального центра компетенции с сфере производительности труда Владимир Солодов, руководитель регионального центра компетенций Константин Серов, а также руководители предприятий, внедривших технологии бережливого производства.Мероприятие пройдет в режиме прямой видеотрансляции на онлайн-площадки ТРК «Губерния» и «Волжской коммуны», а также в социальные сети:https://vk.com/vkonline1907https://vk.com/trk_guberniahttps://www.facebook.com/volgacommunity/https://www.facebook.com/guberniatv.ruhttp://ok.ru/group/52159147671764https://ok.ru/www.vkonline.ruhttps://twitter.com/TRK_Guberniahttps://twitter.com/VKonlineT