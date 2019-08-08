В Самаре обсудили проблему завершения строительства двух проблемных объектов, расположенных в Самарском районе

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7 августа под председательством заместителя прокурора области Тимура Маслова состоялось выездное заседание межведомственной рабочей группы по урегулированию вопросов соблюдения прав граждан при участии в долевом строительстве многоквартирных домов.На совещании обсуждены вопросы соблюдения прав граждан при участии в долевом строительстве многоквартирных домов, расположенных в г. Самаре по адресам: ул. Степана Разина, 110 (застройщик ООО «СтройТрест»); Самарский район, в границах улиц Куйбышева, Пионерской, Фрунзе, Комсомольской (застройщик отсутствует).В работе группы приняли участие сотрудники аппарата прокуратуры области, г. Самары, Самарского района г. Самары, представители контролирующих (надзорных) и правоохранительных органов, а также представители застройщиков.На заседании группы рассмотрены проблемы, послужившие основанием приостановки строительства объектов, по результатам даны поручения, направленные на завершение строительства указанных объектов и удовлетворение прав обманутых дольщиков.Обратившимся на приеме гражданам даны необходимые разъяснения.Для сведения граждан: в прокуратуре Самарской области организована «горячая линия» по вопросам защиты прав участников долевого строительства многоквартирных домов.Прием обращений по вопросам защиты прав участников долевого строительства осуществляется отделом по рассмотрению писем и приема граждан по тел. 333-54-28 в рабочее время, в нерабочее время, выходные и праздничные дни – дежурным прокурором по тел. 340-61-78.По телефону горячей линии граждане могут сообщить о нарушениях сроков строительства, фактах хищения денежных средств дольщиков и других нарушениях их прав при долевом строительстве многоквартирных жилых домов, сообщает облпрокуратура.