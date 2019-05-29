В Самаре ночью молодой человек пытался обокрасть супермаркет

132

Противоправное деяние пресек экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в Железнодорожном районе Самары. В ночное время стражи правопорядка получили от дежурного информацию о том, что работники одной из охранных фирм запросили помощь – злоумышленник проник в супермаркет, расположенный на улице Тухачевского. Патрульные незамедлительно выдвинулись по указанному адресу.Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии обнаружили разбитое стекло входной двери магазина и увидели убегающего мужчину. Стражи правопорядка задержали его. После этого сотрудники вневедомственной охраны вызывали на место происшествия следственно-оперативную группу и передали задержанного – местного жителя 1999 года рождения, своим коллегам из полиции.По предварительным данным, мужчина пытался похитить из магазина спиртное и продукты на крупную сумму. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.