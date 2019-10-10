В Самаре назначен заместитель начальника таможни

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Заместителем начальника Самарской таможни назначен полковник таможенной службы Тунтаев Рустам Исаевич.В таможенных органах Тунтаев проходит службу с февраля 2002 года. До назначения на должность заместителя начальника таможни Рустам Исаевич занимал должность начальника службы таможенного контроля после выпуска товаров Самарской таможни.Тунтаев родился в 1977 году в город Урус-Мартан Чечено-Ингушской АССР.Р.И. Тунтаев имеет высшее образование. В 2001 году окончил Ростовский государственный экономический университет. Кандидат юридических наук.За безупречную службу награжден медалями «За службу в таможенных органах» II и III степени, «За усердие», «Дмитрий Бибиков», а также нагрудным знаком «Отличник таможенной службы», юбилейной медалью «25 лет Федеральной таможенной службе».Женат. Воспитывает двух дочерей и сына