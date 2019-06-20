В Самаре наградят победителя Диктанта Победы

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Во всероссийской исторической акции «ЕДИНОЙ РОССИИ» «Диктант Победы» приняли участие 150 тысяч человек. На все задания диктанта правильно ответили более 5,5 тысяч участников.Победителя назовут и наградят 21 июня в 12.00.Награждение победителей регионального этапа пройдет в мультимедийном парке «Россия – моя история» при участии заместителя председателя Правительства Самарской области А.Б. Фетисова и регионального координатора проекта «Историческая память», вице-спикера Думы г.о. Самара С. В. Рязанова.