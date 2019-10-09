В Самаре наградят победителей акции "Здоровое питание-активное долголетие"

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Поддерживать здоровый образ жизни без организации правильного питания невозможно! К такому выводу пришли участники акции «Здоровое питание - активное долголетие», инициированной и организованной в рамках партийного проекта «Здоровое будущее».В течение 3 месяцев Самарские школьники погружались в тонкости правильного питания, изучали полезные продукты и пищевые привычки. Ведь финалисты отправятся на берег Черного моря, в международный детский центр «Артек».Награждение победителей акции «Здоровое питание – активное долголетие» состоится 10 октября в 12.00. в Самарском областном центре медицинской профилактики по адресу: ул. Самарская, 93.