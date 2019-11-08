В Самаре наградят победителей VII творческого конкурса имени Эдуарда Кондратова

85

8 ноября в Самарской Публичной Библиотеки (Самара, ул.Куйбышева, 95)пройдет церемония награждения победителейVII творческого конкурса имени Эдуарда Кондратоваи состоится открытие музейной экспозиции,посвященной творчеству писателя.Начало мероприятия – в 16.00.Творческий конкурс имени Эдуарда Кондратова учрежден Самарской областной организацией Союз журналистов России и Администрацией г.о. Самара в память о легендарном журналисте, писателе, сценаристе, Почетном гражданине города Самара Эдуарде Михайловиче Кондратове.Конкурс проходит ежегодно. Он направлен на повышение престижа творческих профессий, а его главной целью является выявление наиболее талантливых авторов, которые рассказывают о нашем родном городе.По итогам конкурса присуждаются две премии: одна – в области журналистики и одна – в области литературы.Участники церемонии: самарские журналисты, писатели, представители городской интеллигенции и студенчества.В этом году в день церемонии награждения победителей конкурса состоится открытие музейной экспозиции, где будут представлены личные вещи писателя, а также вещи из семейного архива Кондратовых.