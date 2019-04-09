В Самаре наградят лауреатов II Всероссийский фестиваля «КосмоФест»

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С 20 февраля по 10 апреля 2019 года проводится II Всероссийский фестиваль детского и молодежного научно-технического творчества «КосмоФест» (далее - Фестиваль).Цель Фестиваля: привлечение внимания широкой общественности и средств массовой информации к теме российской космонавтики, астрономии, стимулирование детей дошкольного возраста и молодежи к познавательно-исследовательской и изобретательской деятельности по тематике: «Авиация и космонавтика», «Строение беспилотных аппаратов», «Робототехника», «Астрономия»; поддержание интереса у подрастающего поколения к профессиям авиа- и ракетно-космической отрасли, развитие детского творчества.Участниками Фестиваля являются:воспитанники в возрасте от 5 до 7 лет государственных, муниципальных, частных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;дети старшего дошкольного возраста, не посещающие дошкольные образовательные организации;обучающиеся общеобразовательных учреждений общего образования в возрасте 7 – 17 лет;педагоги образовательных организаций дошкольного, начального общего и среднего общего образования;родители (законные представители) несовершеннолетних.В 10 номинациях представлено более 500 работы из разных регионов РФ.Церемония награждения победителей и лауреатов Фестиваля состоится 10 апреля в актовом зале АО «Ракетно-космический центр «Прогресс» по адресу: г.Самара, ул. Земеца, 24А. Начало в 10.00.На мероприятии будут присутствовать представители Департамента информационных технологий и связи Самарской области, Издательской группы «АСТ», Некоммерческого партнерства «Региональный проектный центр содействия распространению знаний в области социально-экономических и информационных технологий», Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Самарской области «Самарский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования», родительской и педагогической общественности, ученики школ и воспитанники детских садов Самарской области.