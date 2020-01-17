В Самаре наградили офицера ОМОН Росгвардии, спасшего тонувших людей

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В рамках расширенного совещания по итогам служебно-боевой деятельности Управления Росгвардии по Самарской области за 2019 год состоялось награждение сотрудника ОМОН (на транспорте), спасшего людей.Начальник регионального Управления Росгвардии генерал-майор полиции Александр Эсауленко вручил Марату Т. медаль «За спасение». Исполняющий обязанности Уполномоченного по правам человека в Самарской области Вадим Стрелков передал старшему лейтенанту полиции благодарность за подписью Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой.История, за которую наградили сотрудника Росгвардии, произошла в сентябре прошлого года. Гуляя в выходной день с семьей в парке им. Гагарина, Марат Т. увидел двух женщин и маленькую девочку, которые упали в заполненный водой канал и звали на помощь. Ни секунды не раздумывая, офицер прямо в одежде прыгнул в воду и, вместе с другим самарцем, помог пострадавшим выбраться на берег? сообщаетпресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.«Я даже не думал. Ребенка отдал жене и побежал. Меня родители с детства приучали всегда помогать. А на нашей службе учат моментально реагировать, если людям нужна помощь.» - рассказал самарским журналистам после получения наград сотрудник Росгвардии.