В Самаре на улице Фрунзе хотят открыть музей в честь символа города – козы

В центре Самары предложили открыть новый музей. Посвятить его хотят символу областной столицы – козе. Идея принадлежит руководителям АНО «У-РА» Ольге Макарьян и Виктории Агалаковой. Озвучили они ее в четверг, 13 февраля, на личном приеме у губернатора региона Дмитрия Азарова.

– Мы готовы начать на своей территории – у нас есть старая квартира в доме на улице Фрунзе, 126. Сейчас проходит этап согласования перепланировки. Заявку мы подали в министерство культуры, рассчитываем на поддержку, – рассказали Ольга и Виктория.

Глава региона поддержал проект. Дмитрий Азаров сказал, что он интересен для города. Он поручил главе Самары Елене Лапушкиной и министру культуры области Борису Илларионову помочь в реализации проекта, в частности, с созданием экспозиции музея, пишет "КП в Самаре".