В Самаре могут отменить 46-й Грушинский фестиваль?
13 июня 2019 12:45
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До одного из крупнейших фестивалей в России, который традиционно проводится на Мастрюковых озерах в Самарской области, остается чуть больше 20 дней. На своем сайте члены клуба авторской песни им. Грушина разместили развернутое обращение к желающим посетить фестиваль. Но, к сожалению, речь в нем зашла о возможной отмене мероприятия, пишет СитиТраффик.
-Проведение очередного Грушинского фестиваля под угрозой срыва. Ни одного официального документа, регламентирующего подготовку и проведение Фестиваля, нет. Утвержденного положения о фестивале нет. Есть лишь интернет-публикация проекта положения на сайте областного министерства культуры. Документов, которые позволяют на законных основаниях приступить к подготовке фестиваля на земле, которой распоряжается министерство культуры Самарской области, нет, - написали организаторы.
Кроме того, по их словам, до сих пор нет рабочей группы по подготовке, а распоряжение по ее созданию, губернатор Самарской области не подписал.
- То, что сегодня называется подготовкой к фестивалю, ведется заместителем председателя правительства Самарской области Александром Фетисовым в ручном режиме. А врио министра культуры Сергей Филиппов от участия в подготовке фестиваля самоустранился, - пояснили в клубе. Создан некий список организаторов, среди которых клуб авторской песни им. Грушина вообще не указан.
На данный момент не подтвержден список гостей – звезд, нет договоренности с проживанием, не решен вопрос с их проездом до места проведения фестиваля. Нет точности в ситуации с финансированием сцен. Также, в подвешенном состоянии находится участие жюри.
- Несмотря на отсутствие решения правительства Самарской области о субсидировании, в качестве организатора фестиваля заместитель председателя правительства Самарской области А.Б. Фетисов публично назвал челябинский Фонд Олега Митяева, - заявили в клубе.
Активисты клуба тем не менее заверяют, что они имеют сплоченную команду, которой по силам воплотить в жизнь фестиваль.
- В результате действий и бездействия чиновников Самарского областного правительства Клуб в настоящее время официально участвовать в подготовке и проведении фестиваля не может. Так, областной клуб авторской песни имени Валерия Грушина утверждает, что организатором Грушинских фестивалей и впредь должен выступать именно он. Никто более на данный момент проводить Грушинские фестивали ни морального, ни законного права не имеет, - высказались представители клуба.
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Комментарии
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13 июня 2019 12:45
Как рассказали представители клуба авторской песни им. Грушина, с приглашенными звездами нет договоренности. Социум
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