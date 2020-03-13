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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре из-за коронавируса отменили праздник на площади Куйбышева

13 марта 2020 13:15
92
В Самаре из-за коронавируса отменили праздник на площади Куйбышева
Праздник должен был состояться в воскресенье 15 марта.

В Самаре отменили массовое мероприятие "Крымская весна", посвященное годовщине присоединения Крыма к России.

Напомним, праздник должен был состояться в воскресенье 15 марта на площади Куйбышева.

Решено отказаться от его проведения в связи с непростой эпидемиологической ситуацией: ограничениями в связи с угрозой распространения коронавируса. Кроме того, напомним, в Самарской области превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ, пишет Самру.ру.

Аналогичные мероприятия уже отменили и в нескольких других регионах страны: Новосибирске и др.
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Комментарии


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