В Самаре генеральная уборка дома стала доступнее на 16% за год

35

В России пришло время наводить порядок в квартирах и домах. Аналитики Авито выяснили, что этой весной генеральная уборка жилья обойдется самарчанам в среднем в 10 000 рублей. Об этом говорит исследование стоимости различных предметов, которые наиболее востребованы среди жителей Самары во время уборки. При этом воспользоваться услугами клининговой службы стало дороже – в городе ценник на эту услугу вырос на 4% и составляет около 800 рублей за вызов.В начале весны генеральная уборка дома в Самаре обойдется местным жителям в среднем в 10 000 рублей. За год цена набора для уборки снизилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Доступнее всего в наборе стоит чистящее средство – в среднем 400 рублей (-75% за год). Дороже всего обойдется покупка пылесоса, который в среднем по городу стоит около 6 400 рублей (-6% по сравнению с 2019 годом). За год в наборе подорожали швабра и стремянка (рост цены на 7% и 6% соответственно).В целом по стране генеральная уборка обойдется россиянам в среднем в 12 000 рублей (-1% за год). Выгоднее всего в этом году убираться жителям Саратова, где комплект для генеральной уборки дома имеет самый низкий ценник – меньше 9 тыс. рублей. А дороже всего такой набор обойдется жителям Краснодара (15,4 тыс. рублей), Ижевска (14,4 тыс. рублей) и Москвы (13,7 тыс. рублей).

Для тех, кто не готов тратить свое время на уборку дома, есть альтернатива – клининговая служба. В среднем по России услуга «генеральная уборка» обойдется в 900 рублей, что на 3% ниже в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. В 10 из 23 крупнейших городов, которые рассматривались в рамках исследования, данная услуга стала доступнее за год. Наиболее заметно цены снизились в Тольятти – на 16% по сравнению с прошлым годом. В двух городах – Нижнем Новгороде и Новосибирске – стоимость вызова клининговой службы за год не изменилась, а в остальных 11 крупнейших городах выросла. Самый большой рост ценника зафиксирован в Ижевске – на 26% за год.

В Самаре генеральная уборка клинерами в среднем обойдется в 800 рублей, за год ее стоимость выросла на 4%.

Доступнее всего сделать генеральную уборку в доме в Иркутске, где за работу клинеры просят в среднем 500 рублей. Далее следуют Волгоград и Ульяновск со средней ценой около 600 рублей за вызов в каждом городе. Дороже всего уборка сотрудниками клининговой компании обойдется в столицах: в Москве ее стоимость за вызов составила почти 1 400 рублей, а в Санкт-Петербурге – чуть более 1 100 рублей.



Фото pixabay.com