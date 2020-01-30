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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре два дома признали аварийными

30 января 2020 09:39
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В Самаре два дома признали аварийными
Прокуратура Самары проверила исполнения требований законодательства в сфере переселения граждан из аварийного жилья.

В ходе проверки установлено, что многоквартирные жилые дома по адресам: г. Самара, Московское шоссе, 18 км, д. 5; ул. Фрунзе, д. 53 не включены в адресные программы переселения из аварийного жилья, действующие на территории г.о. Самара.
В результате нарушения региональными и муниципальными органами власти требований законодательства создалась ситуация, при которой проживание и нахождение граждан в указанных многоквартирных домах создает угрозу их жизни и здоровью.

В связи с этим, прокуратура города Самары обратилась в суд с иском об обязании государственных органов принять меры по включению домов в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилья, действующую на территории г.о. Самара.

Решением Ленинского районного суда г. Самары от 29.01.2020 исковые требования удовлетворены в полном объеме.
Вопрос соблюдения прав граждан при переселении из аварийного жилищного фонда на территории г.о. Самара находится на особом контроле прокуратуры города Самары.


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Комментарии


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