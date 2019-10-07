В Самаре дети-сироты получили новые квартиры

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В субботу, 5 октября, состоялось торжественное вручение ключей от новых квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, сообщает горадминистрация.Новые квартиры теперь есть у 15 ребят и их семей. Их судьба сложилась благополучно, они уже успешно работают, строят свою жизнь, развиваются профессионально.«Хочу сказать огромное спасибо всем, кто неравнодушен к судьбам детей-сирот. Мы очень благодарны за эту поддержку и это событие действительно для нас огромная радость»,- поблагодарил один из счастливых обладателей нового жилья Иван Игонин.Всего в Самаре в 2019 году будет предоставлено 185 квартир для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.