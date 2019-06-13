В Самаре более 100 тысяч человек приняли участие в праздновании Дня России
13 июня 2019 09:29
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12 июня Самарская область отметила один из главных государственных праздников – День России. В городах и районах области прошло более 50 крупных мероприятий, в которых приняли участие десятки тысяч человек.
Самые масштабные праздничные события по традиции прошли в областной столице. В Самаре празднование Дня России началось с 10 утра и продолжалось в течение всего дня. Были организованы многочисленные уличные мероприятиях, бесплатное посещение музеев города, развлекательные тематические площадки, фестиваль и др.
В течение дня более 100 тысяч человек приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню России.
Основным развлекательным центром дневных мероприятий в Самаре стала улица Куйбышева. В самый разгар празднования, ставшую в этот день пешеходной главную улицу города, посетил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Впервые в Самаре в рамках празднования самого молодого государственного праздника страны прошел масштабный квест «Мое время в моей стране», во время которого каждый желающий смог посетить 85 станций, посвященных истории, традициям и знаковым местам всех регионам России, и выполнить задания квеста.
Около 20 тысяч самарцев и гостей города приняли участие в квесте. К ним присоединился и Дмитрий Азаров. Он прошел несколько станций. В частности, на станции Забайкальский край вопросы касались географии, а также истории строительства Байкало-Амурской магистрали. На станции Приморский край, помимо вопросов, касающихся особенностей Приморья, нужно было назвать знаковые места региона.
Помимо квеста на улице Куйбышева развернулся настоящий фестиваль. От площади Революции до улицы Красноармейской были представлены различные развлекательные площадки: музыкальные, спортивные, театральные и танцевальные.
Итоги масштабного городского квеста были подведены вечером на главной концертной сцене праздника – на площади Куйбышева. 9 победителей получили ценные призы, а главная награда – путевка на двоих в один из регионов России, которым по жребию стал Башкортостан – была разыграна среди тех участников, которые смогли пройти все 85 станций. Главный приз победителю вручил Дмитрий Азаров.
«От всей души поздравляю вас с праздником! Я горжусь тем, что я родился на прекрасной волжской, самарской земле. Горжусь тем, что я родился в великой стране, нашей необъятной Родине – России, в которой живёт талантливый, трудолюбивый народ. Народ, который всегда добродушен, готов постоять за себя и за свою землю. Народ, который живёт по традициям своих предков и следует заветам своих отцов. Народ, который помнит каждого своего героя, который отдал свою жизнь за Родину, и каждого, кто прославляет страну. Народ, который устремлён в будущее ради наших детей, внуков, ради будущих поколений, ради нашей великой Родины.
Благополучия и процветания России! С праздником вас, дорогие земляки! С Днём России! Мира и благополучия, здоровья, счастья вам и вашим близким!», – поздравил жителей Самарской области Губернатор Дмитрий Азаров.
Около 30 тысяч человек, присутствовавших на площади Куйбышева стали зрителями и активными участниками праздничного концерта «Мое время – в моей стране». На сцене выступили самые популярные молодежные группы Самарской области: Шоу группа «Fruit Box», кавер-группа «Пинта Кофе», музыкальная группа «Мадам Брошкина», кавер-группа «Экватор», квартет саксофонистов «Наши люди», барабанное шоу «Лауд-стрит-герлз», Мария Дементьева и электро-фолк проект «Незабава», танцевальное измерение «Династия», Группа «Музыкальный центр «Автоклуб», а также чемпион мира по игре на баяне Дмитрий Храмков.
Хедлайнером концерта стала популярная группа «Artik & Asti».
Ярким финальным аккордом торжества стал красочный праздничный фейерверк, сообщает пресс-служба облправительства.
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