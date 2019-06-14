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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре берут деньги с играющих на набережной музыкантов

14 июня 2019 10:18
62
В Самаре берут деньги с играющих на набережной музыкантов
Дискуссия на эту тему развернулась в Twitter.

В Самаре берут деньги с играющих на набережной музыкантов, МП "Самарская набережная" требует с уличных артистов 4700 рублей ежемесячно. На предложение отменить сбор и повысить тем самым привлекательность площадки муниципальное предприятие ответило отказом.
Дискуссия, посвященная сбору "дани" с уличных музыкантов развернулась в Twitter.

- В Самаре за право музыкантам играть на набережной надо платить 4700 руб/месяц. В Казани, Мск, СПб - бесплатно. Вот музыканты и не играют, - написал директор «Поволжского центра космической геоинформатики» Андрей Чернов - Может, обнулим эти смешные для городского бюджета деньги и сделаем на набережной больше жизни?

МП "Самарская набережная" ответило, что обнулить плату нельзя.
Отметив, что музыканты на набережной всё-таки выступают, несмотря на сбор.
Тогда Андрей Чернов поинтересовался, каким образом формируется сумма и за что она взимается:
- Скажите тогда, как образуется эта цена? Это аренда? Или услуги? Какие? Почему нужно разрешение, а без него полиция гоняет?
Ответа на данный вопрос пока не последовало. Городские власти также ещё не прокомментировали ситуацию, пишет "Территория Самара".


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