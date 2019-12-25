В Самаре автомобилисты выстроили елку из машин

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В Самаре в минувшие выходные водители выстроили из автомобилей огромную елку. Видео опубликовал накануне организатор традиционной акции Руслан Акопян, пишет ПроГородСамара.В этом году в новогоднем флешмобе приняли участие самарские автовладельцев, также в «автомобильной елке» было 10 патрульных машин ГИБДД Самары.Фото: скриншот с видео