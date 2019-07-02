В Шигонском районе откроется архивная выставка о деятельности монастырей и храмов в XIX - начале XX вв.
2 июля 2019 13:34
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3 июля в 9.00 в Центре повышения квалификации с. Муранка Шигонского района Самарской области (б/о «Сосновый бор») состоится открытие историко-документальной выставки «Деятельность Русской православной церкви в Сызранском уезде в XIX - начале XX вв.» в рамках Православного педагогического форума «Моя вселенная по имени Русь: воспитание гармонично развитой личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций»
Экспозиция подготовлена Сызранским филиалом ГБУСО «Центральный государственный архив Самарской области».
Основная цель выставки – демонстрация архивных документов о разноплановой деятельности Русской православной церкви в Сызрани и Сызранском уезде в XIX - начале XX вв.; сохранение и изучение национального наследия для последующих поколений; воспитание социально ответственной личности.
В экспозицию включены несколько групп архивных источников. Первая представлена организационно-распорядительными документами (Указы Симбирской Духовной консистории, договоры о хозяйственных работах, планы, отчеты и др.); вторая группа источников – переписка (прошения, рапорты в духовную консисторию, о продаже и пожертвованиях и пр.), третья группа – финансовые документы (сметы, счета и др.).
Особое внимание посетителей выставки привлекут метрические книги записей церквей г. Сызрани и Сызранского уезда, церковные летописи, брачные обыски, списки пришедших на исповедь.
Из этих источников можно составить полное представление о монастырях и храмах на сызранской земле: о хозяйственной, благотворительной, образовательной, духовно-религиозной деятельности.
На открытие выставки приглашены священнослужители РПЦ, представители Самарской духовной семинарии, общественных организаций, преподаватели истории, литературы, курса «Основы православной культуры» образовательных учреждений городов Сызрани, Октябрьска, Сызранского и Шигонского районов.
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