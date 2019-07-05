Я нашел ошибку
сегодня  Пятница, 5 июля, 11:44
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +21 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 05/07:
USD 63.4
-0.1
EUR 71.54
-0.06
Новости /  Общество /  Социум  

В Роструде уточнили порядок оплаты работающим за отпускников

5 июля 2019 09:54
172
В Роструде уточнили порядок оплаты работающим за отпускников
Оплата труда должна быть пропорциональна отработанном времени или на условиях трудового договора.

Существует несколько вариантов замены работников, ушедших в отпуск. Об этом напомнили в Роструде в разгар отпускного сезона — в пятницу, 5 июля. В ведомстве также уточнили, как именно работодатели должны оплатить труд тех, кто одновременно выполняет свои обязанности и работает за отдыхающих коллег.

Во-первых существует совмещение обязанностей, временный перевод — когда работник выполняет работу отпускника, и совместительство - когда сотрудник тратит на обязанности отпускника только свободное от основной работы время. Четвертым вариантом в Роструде назвали принятие на место отдыхающего сотрудника временного работника.

Работа по совместительству осуществляется работником на регулярной основе на основании отдельно заключаемого трудового договора, пишет «Российская газета». Она не может длиться более четырех часов в день или может занять целый рабочий день (если сотрудник свободен от выполнения обязанностей по основному месту работы).

Длительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени. Оплата труда должна быть пропорциональна отработанном времени или на условиях трудового договора.

В свою очередь совмещение профессий или должностей проходит в рамках одного трудового договора, и работа выполняется в режиме обычного рабочего времени. Сумма оплаты за этот труд должна быть прописана в дополнительном соглашении и зависеть от объема выполненной работы или количества отработанного времени.

Сотрудники имеют право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а работодатель — досрочно отменить поручение о ее выполнении, письменно предупредив сотрудника, пишут "Известия".

В конце июня в Роструде рассказали о правильном уходе в отпуск. В ведомстве заявили, что любой ежегодный отпуск можно разделить на несколько частей.


Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
5 июля 2019  09:54
В Роструде уточнили порядок оплаты работающим за отпускников
В Роструде уточнили порядок оплаты работающим за отпускников
Оплата труда должна быть пропорциональна отработанном времени или на условиях трудового договора. Социум
171
5 июля 2019  09:42
Прямая линия о регистрации земельных участков пройдет в Самарской области
Прямая линия о регистрации земельных участков пройдет в Самарской области
Звоните и задавайте вопросы! Социум
82
5 июля 2019  09:29
В Самаре открыли первую инклюзивную детскую площадку
В Самаре открыли первую инклюзивную детскую площадку
Она открылась в сквере на ул. Стара- Загора, рядом с Храмом Трех Святителей. Социум
102
Весь список

Здравоохранение
5 июля 2019  10:59
В парке Гагарина 7 июля самарцы смогут сдать экспресс-тест на ВИЧ
В парке Гагарина 7 июля самарцы смогут сдать экспресс-тест на ВИЧ
Медицинский шатер СПИД-центра будет работать рядом с новой сценой с 11:00 ч. до 13:00. Здравоохранение
61
4 июля 2019  15:45
В 2019 году на конкурс поступила 331 проектная работа по 8 номинациям из 56 субъектов Российской Федерации и 6 федеральных органов исполнительной власти.
Главная медицинская сестра Самарского областного онкодиспансера заняла первое место во Всероссийском конкурсе
В 2019 году на конкурс поступила 331 проектная работа по 8 номинациям из 56 субъектов Российской Федерации и 6 федеральных органов исполнительной власти.  Здравоохранение
353
4 июля 2019  13:37
В Самаре пройдет мастерская для ведущих офтальмохирургов России
В Самаре пройдет мастерская для ведущих офтальмохирургов России
В ней примут участие ведущие российские хирурги-офтальмологи из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Оренбурга и Самары. Здравоохранение
234
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
13981
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14021
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14215
Весь список
Туризм
3 июля 2019  12:30
Клуб ВелоСамара приглашает на пробег до Грушинского
Клуб «ВелоСамара» приглашает на пробег до Грушинского
Мероприятие состоится 5 июля. Туризм
241
2 июля 2019  09:49
Уральские авиалинии вслед за Аэрофлотом приостанавливают полёты в Прагу
"Уральские авиалинии" вслед за "Аэрофлотом" приостанавливают полёты в Прагу
Компания уточняет, что данная мера предпринимается в связи с решением чешских властей. Туризм
242
2 июля 2019  09:45
Ежегодный фестиваль Русь, эпоха объединения пройдет в Самарской области
Ежегодный фестиваль «Русь, эпоха объединения» пройдет в Самарской области
Он посвящён событиям времён Тимура и Тохтамыша. Туризм
247
Весь список
Образование
5 июля 2019  10:43
Ученые Самарского политеха получили поддержку Президента РФ
Ученые Самарского политеха получили поддержку Президента РФ
Победителями престижных конкурсов стали пятеро молодых научных сотрудников. Образование
70
5 июля 2019  08:50
Юным самарцам предлагают отправиться в литературно-этнографическое путешествие
Юным самарцам предлагают отправиться в литературно-этнографическое путешествие
Оно пройдет с участием носителя французского языка. Образование
108
4 июля 2019  16:11
Выпускники будут востребованы в ведущих отраслях промышленности.
СамГТУ открывает новые образовательные программы
Выпускники будут востребованы в ведущих отраслях промышленности.  Образование
360
Весь список

Культура
4 июля 2019  17:48
На заседании рабочей группы Госсовета по культуре обсудили развитие системы дополнительного детского образования в сфере искусств.
Дмитрий Азаров провел очередное заседание рабочей группы Госсовета по культуре
На заседании рабочей группы Госсовета по культуре обсудили развитие системы дополнительного детского образования в сфере искусств.  Культура
292
4 июля 2019  12:34
Дмитрий Азаров в Москве проводит очередное, пятое заседание рабочей группы Госсовета по культуре
Дмитрий Азаров в Москве проводит очередное, пятое заседание рабочей группы Госсовета по культуре
В работе участвует руководство Минкульта РФ. Культура
237
3 июля 2019  18:06
С 2019 года в Самарской области начата реализация трех федеральных проектов.
Заключены контракты на модернизацию и оснащение культучреждений СО новым оборудованием в рамках нацпроекта «Культура»
С 2019 года в Самарской области начата реализация трех федеральных проектов.   Культура
297
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14765
Весь список
Мода
12 марта 2019  11:49
Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
 Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ.  Мода
14298
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
989
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
1461
Весь список


Видео
3 июля 2019  12:45
Житель Камчатки пнул медведя
Житель Камчатки пнул медведя
За это медведь укусил мужчину.
В стране
351
30 июня 2019  12:10
Масштаб наводнения в Иркутской области сняли с коптера
Масштаб наводнения в Иркутской области сняли с коптера
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком.
Происшествия
3617
29 июня 2019  12:53
В Камышлинском районе Самарской области стартовал Х Всероссийский сельский Сабантуй
В Камышлинском районе Самарской области стартовал Х Всероссийский сельский Сабантуй
Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское.
Культура
1004
19 июня 2019  09:40
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В последние месяцы вулкан проявлял активность.
В мире
363
13 июня 2019  13:51
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту Профстажировки»
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту «Профстажировки»
Самарская область стала одним из пилотных регионов.
Социум
553
7 июня 2019  13:11
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге.
Экономика региона
477
Весь список

Фоторепортажи
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
611
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
488
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
717
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
733
7 июня 2019  09:40
В Самаре прошел Пушкинский бал
В Самаре прошел Пушкинский бал
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Культура
465
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
790
Весь список

Мероприятия
В загородных лагерях отдыха Тольятти состоялось закрытие антинаркотического месячника
В Самарском Историческом парке состоится Фестиваль ко Дню семьи, любви и верности
День семьи пройдет в Историческом парке в Самаре
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Июль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные