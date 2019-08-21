В России вырос спрос на курьеров
21 августа 2019 11:54
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Эксперты «Авито Работа» проанализировали рынок труда и выяснили, что за год потребность в пеших курьерах среди российских работодателей возросла на 10%, а на водителей-курьеров — на 3%.
Отмечается, что работа пеших курьеров наиболее востребована у соискателей в Иркутске, средняя зарплата на этой позиции за год выросла на 13% и достигла 28, 4 тыс. рублей в месяц. На втором месте по интересу к работе курьером оказался Краснодар (29,4 рублей в месяц), на третьем — Ульяновск (24,2 рублей в месяц), говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям» 21 августа.
Первое место по среднему размеру зарплаты пеших курьеров занимает Москва — 46,9 тыс. рублей в месяц. На втором месте Санкт-Петербург — 40,1 тыс. рублей. Пермь продемонстрировала наибольшую динамику за год среди 23 крупнейших городов: зарплаты здесь выросли на 19% до 26,9 тыс. рублей.
Что касается курьеров на автомобилях или мопедах, то лидером по зарплате тоже оказалась Москва. За год их средний оклад вырос на 2% и составил 67,9 тыс. рублей в месяц. Петербург на втором месте — 60,3 тыс. рублей. На третьем месте Челябинск, где отмечен наиболее высокий рост зарплат (+17% за год), водители-курьеры здесь могут заработать в среднем 49,8 тыс. рублей в месяц.
Фото: pixabay.com
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