В России учреждена Всероссийская общественная премия в этнокультурной сфере и открыт приём заявок
24 июля 2020 10:56
57
Общероссийская общественная организация «Ассамблея народов России» впервые объявляет о приёме заявок на соискание Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «ГОРДОСТЬ НАЦИИ».
На почётное звание смогут претендовать лидеры и активисты этнокультурных организаций, преподаватели родных языков, этножурналисты и блогеры, освещающие межнациональные отношения, мастера народно-художественных промыслов, руководители и участники творческих коллективов из любого уголка Российской Федерации.
Всероссийская общественная премия направлена на повышение статуса, мотивации и профессиональных компетенций активистов и лидеров этнокультурного развития богатого наследия народов России.
В данной Премии проводится конкурс, в котором будут рассматриваться заявки в семи номинациях:
• за вклад в укрепление межнационального (межэтнического) мира и согласия;
• за вклад в сохранение и развитие родных языков;
• за вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики;
• за лучший проект национально-культурных объединений в сфере межнациональных (межэтнических) отношений;
• за лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей, Домов и центров народного творчества;
• за вклад в сохранение и развитие культуры народов России (народное творчество, национальные виды спорта, народные промыслы и ремесла, этническая мода и этнический туризм и т.п.);
• за эффективное лидерство в национально-культурных объединениях.
Для номинантов в июле-августе пройдут информационные вебинары по разъяснению условий конкурса и критериев отбора. Также для повышения партнёрского потенциала и авторитета этнокультурных СО НКО Российской Федерации предусмотрено проведение ряда мастер-классов по темам номинаций, народному творчеству.
До 15 сентября соискатели и организации, выдвигающие кандидата на соискание, предоставляют в Оргкомитет пакет материалов. До 30 сентября Конкурсная комиссия примет решение, выбрав по три лауреата в каждой номинации. В состав Экспертных комиссий входят эксперты в сфере национальных отношений, деятели культуры, образования, СМИ, общественные и государственные деятели.
Церемония награждения пройдёт в Москве и будет приурочена ко Дню народного единства. Победители получат ценные призы.
Ассамблея народов России стала победителем конкурса на получение гранта Президента Российской Федерации с проектом «Всероссийская общественная премия за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «ГОРДОСТЬ НАЦИИ». Проект реализуется при поддержке Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональных отношениям, Федерального агентства по делам национальностей, Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по делам национальностей, Комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты Российской Федерации, Правительства Москвы, при партнёрстве Межрегиональной общественной организации «Гильдия межэтнической журналистики», Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный Российский Дом народного творчества имени В. Д. Поленова», Фонда сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации, Фонда социально-культурного развития и инноваций «Культура наций» и Международной ассоциации этнопредпринимателей и партнёров «Этнобизнес».
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
24 июля 2020 10:56
Она направлена на повышение статуса, мотивации и профессиональных компетенций активистов и лидеров этнокультурного развития богатого наследия народов России. Социум
41
24 июля 2020 10:19
При этом сладость плода зависит не от срока созревания, а от количества воды, которая используется во время его выращивания. Социум
113
24 июля 2020 09:48
Недовольные жители пишут, что на территории парка теперь будет две трассы, одна из которых останется заброшенной. Всё большая территория парка закатывается в... Социум
124
Здравоохранение
23 июля 2020 13:39
Умерла еще одна женщина. Здравоохранение
481
23 июля 2020 12:46
В ходе встречи представили нового главу регионального минздрава Армена Беняна. Здравоохранение
501
23 июля 2020 12:00
И снова умер один пациент. Здравоохранение
667
Новости медицины
15 марта 2020 16:54
Ухаживают за тяжелобольными пациентами 30 сестер милосердия. Новости медицины
2648
29 января 2020 16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их. Новости медицины
3533
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
2016
Туризм
23 июля 2020 09:40
Первые туры в Самару планируются к запуску в августе 2020 года. Туризм
326
23 июля 2020 09:26
Туристический кэшбек будет зависеть от цены тура. Туризм
388
22 июля 2020 17:39
Объекты культурного наследия Самарской области во многом сегодня открываются не только для туристов, но и для местных жителей. Туризм
565
Образование
24 июля 2020 10:10
Сегодня – резервный день проведения ЕГЭ по всем предметам, кроме русского и иностранных языков. Образование
122
23 июля 2020 12:26
На реализацию проекта, который будет реализован при поддержке “Аэронет” НТИ, выделен грант Фонда содействия инновациям. Образование
363
22 июля 2020 13:45
Цифровые технологии могут быть лишь дополнением к нему. Образование
570
Культура
22 июля 2020 17:13
Сегодня впервые собрался полным составом хор театра. Репетиция прошла в Колонном зале театра, с соблюдением социальной дистанции. Культура
574
21 июля 2020 23:02
Также он снимался в кино, сыграл в проектах "Достоевский", "Шериф", "Дирижер" и "Перекрестки судьбы". Культура
656
21 июля 2020 16:36
22 июля в 16.00. Культура
1537
Мир домашних животных
19 марта 2020 14:42
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства. Мир домашних животных
3900
3 марта 2020 23:43
Тут состоялись ежегодные зимние маршрутные учеты животных. Их провели в Ширяевском, Зольненском и Бахиловском лесничествах на семи стационарных маршрутах. Мир домашних животных
1963
25 февраля 2020 11:47Услуги зоогостиницы Мухтар в Самаре
С появлением собаки в доме у всех владельцев жизнь кардинально меняется. Теперь каждый день будет наполнен яркими моментами, скучать не придется, ведь... Мир домашних животных
1601
Мода
19 июля 2020 10:42Модные платья тренды 2020-2021
Мода никогда не стоит на месте, постоянно появляются новые тренды, возвращаются старые. Не нужно слепо следовать этим трендам, ведь не все они подходят каждой... Мода
399
4 июня 2020 15:45
На днях жительница Сызрани стала свидетельницей курьезной ситуации в одном из магазинов одежды. Мода
1415
8 мая 2020 18:59Военная обувь – особенности
Весьма разнообразна военная обувь . Это и кирзовые сапоги, и полусапоги, ботинки и офицерские туфли, а также берцы. В современном мире практически все... Мода
908
Самарско-Тольяттинская агломерация
9 марта 2020 20:16
С 07:00 до 10:00 утра 19 марта на территории Самарской области пройдёт комплексная проверка готовности автоматизированной системы централизованного оповещения. Самарско-Тольяттинская агломерация
7627
9 августа 2019 22:02
Существуют различные интересные альтернативные Фотошопу программы, которые позволяют успешно произвести обработку фото на достойном уровне качества на... Самарско-Тольяттинская агломерация
4756
28 мая 2019 15:03Вкусный шашлык с оперативной доставкой - заказ онлайн
Если хочется отведать неповторимый на вкус, ароматный и аппетитный шашлык, то самое время заглянуть на сайт ШАШЛЫК МАНГАЛЫЧ. Самарско-Тольяттинская агломерация
2122
Самара - Город - курорт
7 июля 2020 09:02
Инициативная группа горожан продолжает обсуждать возможность строительства пешеходной вело-дорожки от "Ладьи" до ул. Лейтенанта Шмидта. Самара - Город - курорт
1914
6 июля 2020 15:13
На лицевой стороне изображен мальчик с футбольным мячом и легенда советского футбола - Лев Яшин, замерший в прыжке перед воротами. Самара - Город - курорт
786
30 июня 2020 11:30
И теперь они могут применить их на практике при новом трудоустройстве. Обучение неработающих мам ведется в регионе с 2020 года. К участию приглашаются женщины,... Самара - Город - курорт
1208
Красота и стиль
14 июля 2020 11:07
Ювелирные изделия относятся к предметам роскоши. Уход за ними требует соблюдения определённых правил. Красота и стиль
587
8 июля 2020 08:18Перманентный макияж – Ренессанс Косметология
Для каждой представительницы слабого пола быть неотразимой всегда – мечта, которая вполне может стать реальностью. Надежным помощником в этом станет... Красота и стиль
701
15 июня 2020 22:49Мужские футболки и майки — большой выбор на любой вкус
Даже если мужчина в силу работы постоянно выбирает официальную одежду, после трудовых будней он с удовольствием облачается в свободные вещи, оставляя в стороне... Красота и стиль
767
Модные тендеции
13 февраля 2020 18:37Флористическая тэйп лента – особенности
Существует множество различных видов прикладного творчества, рукоделия. И в таких известны и популярных как квиллинг и керамическая флористика, незаменимее... Модные тендеции
1179
13 февраля 2020 15:27Перепродажа брендовых вещей от частых владельцев – помощь маркетплейса LUXXY
В современном мире многие создают свои интернет-магазины Это прибыльно, ведь появляется возможность ознакомить с товарами массу заинтересованных... Модные тендеции
681
30 декабря 2019 18:57Как выбрать набор: кольца, серьги, подвески?
Когда встает вопрос выбора украшений целым набором, например, кольца, серьги и подвески в одном стиле, то множество пунктов отпадают. Модные тендеции
1041
Мир домашних животных
19 марта 2020 14:42
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства. Мир домашних животных
3900
3 марта 2020 23:43
Тут состоялись ежегодные зимние маршрутные учеты животных. Их провели в Ширяевском, Зольненском и Бахиловском лесничествах на семи стационарных маршрутах. Мир домашних животных
1963
25 февраля 2020 11:47Услуги зоогостиницы Мухтар в Самаре
С появлением собаки в доме у всех владельцев жизнь кардинально меняется. Теперь каждый день будет наполнен яркими моментами, скучать не придется, ведь... Мир домашних животных
1601
Современная медицина
6 июля 2020 14:45
В настоящее время многие люди задаются вопросом относительно того, нужен ли наматрасник на ортопедический матрас. Давайте в этом разберемся. Современная медицина
606
9 марта 2020 10:44Лазерная коррекция зрения – метод ЛАСИК
У многих людей в современном мире есть проблемы со зрением. И в какой-то момент появляется желание избавиться от очков, контактных линз, чтобы увидеть мир... Современная медицина
1488
3 марта 2020 23:54Особенности анонимного тестирования ДНК
ДНК-тестирование в большинстве случаев проводится для определения отцовства . Современная медицина
1451
Новости медицины
15 марта 2020 16:54
Ухаживают за тяжелобольными пациентами 30 сестер милосердия. Новости медицины
2648
29 января 2020 16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их. Новости медицины
3533
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
2016
Видео
16 октября 2012 17:14
369 тысяч фальшивок хранились в одном из гаражей. Общая сумма платежей, указанная к оплате, составила 730 млн. рублей. Социум
16468
23 ноября 2012 15:40
85 молодым мамам вручили полезные подарки от городской администрации Здравоохранение
2442
29 ноября 2012 17:28
Помочь им готовы городской департамент по промышленной политике, предпринимательству и связи, городская служба занятости и сетевые торговые точки. Социум
2523
4 декабря 2012 16:02
Свою работу они начнут на следующей неделе. Социум
2321
7 декабря 2012 15:48
Об этом на церемонии торжественного открытия 7 декабря сообщил депутат государственной Думы Александр Хинштейн. Социум
3246
Контркультура
25 февраля 2020 11:52Подборка увлекательных фильмов к Международному дню дарения книг
А вы знали, что существует Международный день дарения книг? В этот день вы можете подарить близкому человеку увлекательную книжку, а еще лучше - проведите... Контркультура
4340
7 февраля 2020 16:04Программа ФотошоуПРО – слайд-шоу из фото с музыкой
Лучшим подарком станет тот, что сделан своими руками. Контркультура
1911
26 декабря 2019 09:47Популярные песни для игры на гитаре и аккорды к ним
Большинство людей любят слушать музыку. Она сопровождает их на протяжении всей жизни. И поэтому многие из них учатся или уже умеют играть на каком-то... Контркультура
1328
Туризм в Самаре
2 июня 2020 08:10
Многие люди обожают активный отдых и занятия спортом, а также рыбную ловлю и “тихую охоту”. Поэтому, для них всевозможные товары и аксессуары категории... Туризм в Самаре
1989
12 апреля 2020 19:54Бархатный сезон в Крыму в Севастополе
Далеко не каждому человеку подходит постоянно высокая отметка на уличном градуснике, но понежиться в теплом море, конечно же, хочется всем. Именно для таких... Туризм в Самаре
2248
12 апреля 2020 10:12
Список подготовлен ко Дню Космонавтики, 12 апреля. Туризм в Самаре
2271
Фоторепортажи
10 октября 2012 13:22
В последние теплые осенние дни самарцы предпочитают отдыхать на главной достопримечательности города - Волжской набережной. Социум
15057
11 октября 2012 12:59
В ОДО состоялась общегородская отчётная встреча Главы городского округа Дмитрия Азарова. Политика региона
27734
26 октября 2012 12:21
На площади Куйбышева разместились военная техника и полевая кухня, а в ОДО с молодыми самарцами общались специалисты из военкоматов. Культура
32823
30 октября 2012 17:14
Не смотря на проливной дождь на церемонию открытия пришли десятки людей Социум
29115
31 октября 2012 17:56
Еще один двор, благоустроенный в рамках программы «Двор, в котором мы живем», появился в Самаре. Благоустройство региона
26498
Мероприятия